Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 09:38
Şaibeli kurultay davasında eğer mutlak butlan kararı çıksaydı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına gelecekti. Ancak mahkeme davayı reddedince planlar değişti. Tam da bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun parti kuracağı iddia edildi. Peki bu iddia doğru mu? Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar ne diyor? Detaylar haberimizde...
