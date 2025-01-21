21 Ocak 2025, Salı
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Kayak merkezindeki otelde yangın faciası! A Haber ekipleri bölgede
Kış turizminin önemli merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otel alevlere teslim oldu. Yangın faciasında oteldekilerden 10'u hayatını kaybetti ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. A Haber muhabirlerinden Yusuf Gül ve Aslı Bilger Kutludağ facianın yaşandığı noktadan detayları aktardı.