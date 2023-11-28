Katil İsrail ordusunun temeli 1. Dünya Savaşı’nda atıldı! Siyon Katır Birliği neden kuruldu? | ANALİZ

Bugün Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusunun temelleri 1. Dünya Savaşı'na dayanıyordu. İlk siyonist askeri birlik, Osmanlı ordusuna karşı kurulmuştu. İngilizler tarafından kurulan 'Siyon Katır Birliği', itilaf kuvvetleri emrinde Çanakkale cephesinde Osmanlı'ya karşı savaşa katıldı. Birliği kuranların sekreterliğini ise şu an Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail başbakanı Netanyahu'nun babası yapıyordu. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, arşivlere girdi, tarihçilere sordu. Bugün yaşananlara projeksiyon tutan bir analiz hazırladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN