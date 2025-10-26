26 Ekim 2025, Pazar

Katil İsrail Gazze'de Türk bayrağından rahatsız oldu | ANALİZ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 09:22
Gazze'de yıkıntıların gölgesinde bir umut yükseliyor. Yıllardır ambargolarla, yıkımla, katliamla sınanan Gazze'ye yine Anadolu'dan bir el uzanıyor. Ve İsrail'in ölüm saçan makineleri arasında, bir bayrak, kırmızı beyaz, bir direniş nişanı gibi yükseliyor. Türk yardım kuruluşlarının çalışmaları, sadece susuz dudaklara değil, insanlığın kuruyan vicdanına da can veriyor ve bu tablo İsrail basınını bile sarstı. İsrail gazeteleri, "Erdoğan'ın ordusu Gazze'de!" manşetiyle çıkıyor. Peki, neden rahatsızlar? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analizde...
