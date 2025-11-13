Kastamonu’da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da ortadan kaybolan anne ve oğuldan kötü haber geldi. Ekiplerin günlerce didik didik aradığı Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Otopsi ön inceleme raporu belli oldu. Konuya ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, ön raporda ortaya çıkan anne ve oğlun nasıl öldüğüne ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.