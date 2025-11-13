13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kastamonu'da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!
Kastamonu’da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!

Kastamonu'da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 03:19
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da ortadan kaybolan anne ve oğuldan kötü haber geldi. Ekiplerin günlerce didik didik aradığı Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Otopsi ön inceleme raporu belli oldu. Konuya ilişkin bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, ön raporda ortaya çıkan anne ve oğlun nasıl öldüğüne ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.
Kastamonu’da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!
Kastamonu’da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!
Kastamonu'da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!
A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte Beylikdüzü’ndeki kirli çark
A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte Beylikdüzü'ndeki kirli çark
Kağıthane’de korkutan patlama! 1 yaralı
Kağıthane'de korkutan patlama! 1 yaralı
Başkan Erdoğan’dan şehit İlker Aykut’un babasına taziye telefonu!
Başkan Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonu!
Trump ve Şara’nın esprili anları!
Trump ve Şara'nın esprili anları!
Askeri kargo uçağının düşmesinde 3 olası ihtimal!
Askeri kargo uçağının düşmesinde 3 olası ihtimal!
Bakan Fidan’dan Gazze vurgusu
Bakan Fidan'dan Gazze vurgusu
Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!
Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!
Şehit Astsubay Özcan’ın babasının metanetleri sözleri yüreklere dokundu
Şehit Astsubay Özcan’ın babasının metanetleri sözleri yüreklere dokundu
Başkan Erdoğan’dan emlak vergisi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan emlak vergisi açıklaması
Başkan Erdoğan: Şehitlerimize şükran borcumuz bulunuyor
Başkan Erdoğan: Şehitlerimize şükran borcumuz bulunuyor
Erdoğan: Yüreğimizdeki yangını tarif edemeyiz
Erdoğan: Yüreğimizdeki yangını tarif edemeyiz
Daha Fazla Video Göster