Kaşif Kozinoğlu'na feth-i kabir kararı: Kozinoğlu'nun el yazısı savunma notları çıktı

MİT eski Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra yeni bir aşamaya geçildi. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve ortaya çıkan el yazısı savunma notları da mercek altına alındı. A Haber muhabiri Erşan Karaca, soruşturmadaki son gelişmeleri ve feth-i kabir kararının perde arkasını aktardı.