28 Eylül 2023, Perşembe
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Kapalı mekanda yakılan "volkan" nasıl faciaya yol açtı! "Volkan" nasıl faciaya yol açtı?
Irak'ın Musul kentindeki bir düğün salonunda yakılan volkanlar tavanı tutuşturmuş, çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetmişti. Peki düğünlerde, tribünlerde sıkça gördüğümüz volkan nasıl böyle bir faciaya yol açtı ? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek anlattı.