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Kapalı mekanda yakılan "volkan" nasıl faciaya yol açtı! "Volkan" nasıl faciaya yol açtı?

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 10:59
Irak'ın Musul kentindeki bir düğün salonunda yakılan volkanlar tavanı tutuşturmuş, çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetmişti. Peki düğünlerde, tribünlerde sıkça gördüğümüz volkan nasıl böyle bir faciaya yol açtı ? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek anlattı.
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"Volkan" nasıl faciaya yol açtı?
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