Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?

Kısıtlama süresince pandemi kurallarının en çok ihlal edildiği yerlerden biriydi kahvehane ve kıraathaneler... Polis çok sayıda baskın yapmış ve yasak olmasına rağman mekanda oyun oynayan kişilere ceza yazmıştı. Yeni normalde bu görüntülerde geride kalacak. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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