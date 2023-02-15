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Kahramanmaraş'ta yaralar sarılıyor

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 08:31
Son dakika haberi... Asrın felaketinin 10. gününde arama-kurtarma çalışmasının bittiği noktalarda enkaz kaldırılıyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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