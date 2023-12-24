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Kahraman şehitlerin hikayeleri

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Giriş: 24.12.2023 12:14
Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada iki günde 12 asker şehit oldu. Şehitlerin acı haberleri evlerine ulaştı. Şehitlerden geriye hikayeleri kaldı.
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Kahraman şehitlerin hikayeleri
Kahraman şehitlerin hikayeleri
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