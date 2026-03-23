ABD'nin 30 günlük İran planı! Tahran matrisi tersine döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik enerji altyapılarını vurmayacağını ve 5 günlük erteleme kararının yankıları sürerken, Tahran'a yönelik asıl stratejinin nedeni ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Trump'ın 30 günlük savaş stratejisinin beklediği şekilde gitmediğini ve Tahran'ın misillemeleriyle ABD'nin matrisini bozduğuna dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.