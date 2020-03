Kadınlar corona virüse karşı daha mı dirençli? Virüs en çok kimlerde görülüyor? | Video

Corona virüsü dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gündemde en çok konuşulan konulardan biri de kadınlar erkeklere göre koronavirüse daha dirençli. Peki kadınlar koronavirüse karşı daha mı güçlü? A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, merak edilenleri yanıtladı...

Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklama ile Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü dile getirdi. Koranavirüse karşı hangi önlemler alınmalı ve risk faktöründeki yaş aralıklarını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi A Haber'e yorumladı.

"HEPİMİZ RİSK ALTINDAYIZ"

Kadınların erkeklere oranla virüse karşı daha dirençli olduğu sorularına Ergin Çiftçi: "Kadınlar bu açıdan biraz daha şanslı gözüküyor ancak burada farklı nedenler var. Bunların arasında sigaranın yer aldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak sigara içimi akciğer fonksiyonlarını bozarak vücudu pek çok hastalığa karşı daha dayanıksız hale getiriyor. Fakat şunu unutmamak gerekir, her ne kadar çocuklar yaşlılar, erkek ve kadın olarak bir fark olsa da şunu görüyoruz ki bu hastalık her iki cinsi ve her yaşı kapsıyor. Hastalığın ağırlığı değişebiliyor ve bu nedenle kadınların kendini daha güvende hissetmesi, erkeklerin daha riskli hissetmesi gibi bir durum yoktur. Sonuç olarak hepimiz risk altındayız ve koruma önlemlerimizi bundan bağımsız olarak mutlaka almalıyız. Bu güvenebileceğimiz ya da kendimizi daha kötü hissedeceğimiz bir durum değildir ama istatistik şu an için var ve zaman içinde bu rakamlar değişebilir."