Jandarma helikopterleri sahada seferber

Jandarma Genel Komutnalığına bağlı ekipler ilk günden bu yana deprem bölgesinde. Helikopterlerin biri iniyor biri kalkıyor. Yardımlar da helikopterlerle sevk ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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