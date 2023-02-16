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Jandarma helikopterleri sahada seferber

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 12:52
Jandarma Genel Komutnalığına bağlı ekipler ilk günden bu yana deprem bölgesinde. Helikopterlerin biri iniyor biri kalkıyor. Yardımlar da helikopterlerle sevk ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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