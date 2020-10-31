İzmir’de enkaz noktasında umutlu bekleyiş! Gözler devrilme tehlikesi olan binada

İzmir'de göçük altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Enkaz bölgesinde bulunan ve dün depremi yaşayan A Haber ekiplerinden Gamze Elçi Bornova’da yaşanan gelişmeleri aktardı. Gamze Elçi enkazda çalışmaların devam ettiğini umutlu bekleyişin sürdüğün belirtti. Gamze Elçi enkaz bölgesinde bir binanın yan yatmaya başladığını ve devrilme tehlikesinin olduğunu söyledi. Devrilme tehlikesi olan bina ve çevresindeki binalar boşaltılırken ekipler sürekli olarak vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyarıyor.

EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 25 ÖLÜ, 804 YARALI

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 24 kişinin hayatını kaybettiğini 804 kişinin ise yaralandığını açıkladı.