İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde maaş krizi

Son dakika haberi... İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi’nde işçiler 2,5 aydır maaşlarını alamıyor. Borç batağında olan Seferihisar’da pandemi döneminde fahiş fiyatlarda malzeme alınmasına rağmen işçilerin maaşları ödenmiyor. Belediyenin toplam borcun 160 milyon TL olduğu belirtiliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları İzmir'den aktardı.

Son dakika haberi... İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde işçiler 2,5 aydır maaşlarını alamıyor. Borç batağında olan Seferihisar'da pandemi döneminde fahiş fiyatlarda malzeme alınmasına rağmen işçilerin maaşları ödenmiyor. Belediyenin toplam borcun 160 milyon TL olduğu belirtiliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları İzmir'den aktardı.

Maaşları ödenmeyen işçiler, Seferihisar belediyesinin yaptığı harcamaya tepki gösterdi.

130 milyondan fazla borcu olan belediyede koronavirüs salgın döneminde 1 liralık maskenin 4 lira 75 kuruştan alındığının ortaya çıkması borcun nasıl oluştuğuna dair ipucu verir niteliğinde...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha önce Seferihisar Belediyesi'ni yönetiyordu. 130 milyonda fazla kalan borcun büyük kısmının ise Soyer döneminde yapıldığı iddia edildi.