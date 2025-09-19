19 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları İzbeton Kooperatifi yolsuzluk soruşturması! Tunç Soyer ilk kez hakim karşısına çıkıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 11:19
İzmir'de İzbeton Kooperatifi yolsuzluk soruşturması davasında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
