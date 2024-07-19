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İYİ Parti’de kimler Akşener’e karşı? Meral Akşener'siz bir iyi parti hazırlığı mı?

İYİ Parti’de kimler Akşener’e karşı? Meral Akşener'siz bir iyi parti hazırlığı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 19:54
İYİ Parti’de bazı milletvekillerinin Eski Genel Başkan Meral Akşener defterinin tamamen kapatılmasını istemesi, partide rahatsızlığa neden oldu. Akşener'e yakım isimler bu duruma tepki gösterdi.'' Kurucu genel başkanımıza saygısızlık ve vefasızlık yapılmasına asla izin vermeyiz'' diyorlar.
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İYİ Parti’de kimler Akşener’e karşı?
İYİ Parti’de kimler Akşener’e karşı?
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