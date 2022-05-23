İYİ Parti lideri Meral Akşener’in tartışmalı sözleri! Halk Akşener’in sözlerine ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir konuşmasında Sultan İkinci Abdülhamid ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. A Haber Meral Akşener'in tartışmalı açıklamalarını halka sordu. Peki vatandaşlar neler söyledi? İşte tüm cevaplar…

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum." demişti.

Bu skandal açıklamaların ardından Başkan Erdoğan Adana'da katıldığı gençlik festivalinde Meral Akşener'e tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Meral Hanım sen kim Sultan Abdulhamid'e saygısızlık kim. 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdulhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi, ne oldu da şimdi sus pus oldular? Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir." İfadelerini kullandı.

A Haber Meral Akşener'in tartışmalı açıklamalarını halka sordu. İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

- Abdulhamid Han kendi döneminde, bir karış toprak bile kaybetmemiş. Biz onun nesilleri olarak, ona saygı duymamız onun bıraktığı bu emaneti daha iyi noktalara taşımamız götürmemiz gerekir.

- Cumhurbaşkanı büyük bir çaba ile daha güçsüzün yanında olduğunu düşünüyorum. Büyük anlamda ülkeyi 20 yılda kalkındırdığını görüyoruz.

- Zaten Sultan Abdulhami'e ne yapıldıysa şu an dönemimizde Recep Tayyip Erdoğan'a uygulanıyor. 15 Temmuz, Gezi olayları geçmişe bakarak önümüzü görebiliriz. Zaten halk 2023'te halk gereken cevabı verecektir.

- Meral hanım şu an tam olarak ne düşünüyor, tarihimizi okumadı mı, ne yaptı tam bilmiyorum ama Abdulhamid ile ilgili ufak da olsa internette bile araştırsa hakkında çok güzel şeyler bulabilir.