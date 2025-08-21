21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA'ta mektup
İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA’ta mektup

İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA'ta mektup

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 01:32
İtalya Antrenörler Birliği, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek için FIFA ve UEFA’ya başvurulmasını istedi. Birlik, İsrail’in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi talebini, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı’na yazdığı mektupla iletti. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA’ta mektup
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem
İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA’ta mektup
İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA'ta mektup
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü
Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır
"Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır"
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
Özel’den İmamoğlu’na operasyon mu?
Özel'den İmamoğlu'na operasyon mu?
DEM Parti’den özerklik iddialarına yalanlama
DEM Parti'den özerklik iddialarına yalanlama
Diplomasi ve savaş baş başa!
Diplomasi ve savaş baş başa!
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Daha Fazla Video Göster