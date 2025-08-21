21 Ağustos 2025, Perşembe
İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA'ta mektup
İtalya Antrenörler Birliği, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek için FIFA ve UEFA’ya başvurulmasını istedi. Birlik, İsrail’in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi talebini, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı’na yazdığı mektupla iletti. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.