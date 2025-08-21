İtalya antrenörlerinden FIFA ve UEFA’ta mektup

İtalya Antrenörler Birliği, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek için FIFA ve UEFA’ya başvurulmasını istedi. Birlik, İsrail’in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi talebini, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı’na yazdığı mektupla iletti. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN