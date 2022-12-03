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İsveç PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti! Terörist için hesap vakti

DHA
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Giriş: 03.12.2022 12:57
İsveç, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına bulanan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti. Terörist Mahmut Tat adliyeye sevk edildi.
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