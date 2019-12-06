İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları!

Türk savunma sanayii birçok yönden altın çağını yaşıyor. Art arda önemli yerli ve milli projeler tamamlanıyor. Son yıllardaki bu performans, terörle mücadele operasyonlarına da olumlu yansıyor. Peki, Türk savunma sanayiinde yerli ve milli silah atılımı hangi aşamada? Hangi projeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor? Hangi milli silahlar ihraç ediliyor? İşte tüm bu soruların yanıtını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında yorumladı.