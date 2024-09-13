İşte Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü ortaya çıktı.