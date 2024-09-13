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İşte Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü

İşte Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 07:29
Güncelleme:13.09.2024 07:29
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Narin cinayetinde tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsü
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