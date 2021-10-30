İşte 15 Temmuz’un bilinmeyenleri

15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte neler yaşandı, FETÖ’nün elebaşı gülen darbeyi nasıl planladı? O gün darbe girişimi gerçekleşseydi bugün 98. Yılını kutladığımız Cumhuriyet bundan etkilenir miydi? Tüm bunların yanıtını şimdi izleyeceğiz. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bilinmeyenlerini anlattı.