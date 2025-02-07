07 Şubat 2025, Cuma
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İstanbul’un gece çalışanları! Herkes uyurken onlar mesaide
24 saat uyumayan bir şehir İstanbul. Gündüz bir an olsun boş kalmayan kalabalığı eksik olmayan sokaklarda gece olunca da hayat durmadan devam ediyor. Ve o gecelerde daima görev başında olan bizler uyurken ekmek parası için gözünü bir an olsun kırpmayan binlerce kişi var. A Haber ekibimiz de gece çalışanların bir gününe tanıklık etti. İşte izlenimleri...