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İstanbul’un gece çalışanları! Herkes uyurken onlar mesaide

İstanbul’un gece çalışanları! Herkes uyurken onlar mesaide

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 16:30
24 saat uyumayan bir şehir İstanbul. Gündüz bir an olsun boş kalmayan kalabalığı eksik olmayan sokaklarda gece olunca da hayat durmadan devam ediyor. Ve o gecelerde daima görev başında olan bizler uyurken ekmek parası için gözünü bir an olsun kırpmayan binlerce kişi var. A Haber ekibimiz de gece çalışanların bir gününe tanıklık etti. İşte izlenimleri...
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İstanbul’un gece çalışanları! Herkes uyurken onlar mesaide
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