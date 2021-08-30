30 Ağustos 2021, Pazartesi
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İstanbul'un barajlarında su seviyesi düşmeye devam ediyor
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı düşüşe geçti. Sıcaklığın artmasıyla birlikte yağışlar da geriledi. İstanbul'a su sağlayan barajlardan 5'i yüzde 35'in altını gördü. Sazlıdere, Alibey, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere'de su azaldı. İşte İstanbul’da bulunan barajların son durumu...