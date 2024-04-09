İstanbul’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı! Alacak-verecek davasında kan aktı

İstanbul Kağıthane'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Kağıthane Kaymakamlığı 40 adet boş mermi kovanının bulunduğu silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirildi.

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