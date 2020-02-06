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06.02.2020

İstanbul'da FETÖ operasyonu! İşte görüntüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheliyi gözaltı aldı.
İstanbulda FETÖ öperasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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