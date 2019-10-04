İstanbul polisinden 'tarihi' operasyon |Video

Son dakika haberi: İstanbul polisinden 'tarihi' operasyon... Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıllarda tarihi camilerden çalınan tarihi eserleri bulmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, aylarca müzayede evlerinin katalogları incelendi. Yapılan incelemede 9 eserin tarihi camilerden çalınan eserler olduğu belirlendi. Aralarında Nişantaşı'ndaki müzayede evlerinin de bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyona ait detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.