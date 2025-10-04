04 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları İstanbul merkezli 6 ilde “HGS ve PTT dolandırıcılığı” operasyonu: 10 tutuklama
İstanbul merkezli 6 ilde HGS ve PTT dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde “HGS ve PTT dolandırıcılığı” operasyonu: 10 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 10:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheliden 10’unun tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin, sahte PTT-HGS sitesi üzerinden “HGS borcunuz var” ve “Teslim alınmamış kargonuz var” mesajlarıyla vatandaşları dolandırdığı, bankalarda 900 milyon TL hesap hareketi bulunduğu bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesaba el konuldu. İşlemler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.
