İstanbul merkezli 6 ilde “HGS ve PTT dolandırıcılığı” operasyonu: 10 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheliden 10’unun tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin, sahte PTT-HGS sitesi üzerinden “HGS borcunuz var” ve “Teslim alınmamış kargonuz var” mesajlarıyla vatandaşları dolandırdığı, bankalarda 900 milyon TL hesap hareketi bulunduğu bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesaba el konuldu. İşlemler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

