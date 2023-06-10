10 Haziran 2023, Cumartesi
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın göbeğinde! Havayolu ulaşımını tercih edenler artıyor
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu haziran ayının ilk haftasında bin 423 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı. Türkiye genelinde ocak-mayıs döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 73 milyonu geçti. Havayolu ulaşımını tercih edenler artıyor. İşte tüm detaylar…