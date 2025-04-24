24 Nisan 2025, Perşembe
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İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!
İstanbul ve çevresini etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, USGS verilerine göre en şiddetli sarsıntı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8,1 MMI ile kaydedildi. İstanbul’da ise Beylikdüzü 6,1, Esenyurt 6 ve Avcılar 5,9 ile depremin en yoğun hissedildiği ilçeler oldu.İşte ilçe ilçe hissedilen şiddet...