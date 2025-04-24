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İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!

İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 21:40
İstanbul ve çevresini etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, USGS verilerine göre en şiddetli sarsıntı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8,1 MMI ile kaydedildi. İstanbul’da ise Beylikdüzü 6,1, Esenyurt 6 ve Avcılar 5,9 ile depremin en yoğun hissedildiği ilçeler oldu.İşte ilçe ilçe hissedilen şiddet...
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İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!
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