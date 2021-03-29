29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Ankara ve İzmir’de Kovid-19 haritasında son durum ne? Kısıtlamalar geri mi geliyor? Hangi iller kırmızıya dönecek?

İstanbul Ankara ve İzmir’de Kovid-19 haritasında son durum ne? Kısıtlamalar geri mi geliyor? Hangi iller kırmızıya dönecek?

A Haber
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2021 18:26
Güncelleme:29.03.2021 18:34
Türkiye'de maalesef koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Haliyle bu rakamlar bugün açıklanması beklenen, risk haritasının belirlenmesinde büyük oranda etkili olacak. Peki, son rakamlar eşliğinde baktığımızda tablo nasıl değişecek? Kısıtlamalar geri mi geliyor? Hangi iller kırmızıya dönecek? 3 büyük büyük kentte son bir ayda vaka sayıları arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum ne? Risk haritası için gözler bugünkü Kabine Toplantısı’na çevrildi?  Detayları A Haber spikeri Tahir İnan aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hangi iller kırmızıya dönecek?
Hangi iller kırmızıya dönecek?
Albayrak’ın avukatından Akın Olgun’a tazminat davası!
Albayrak’ın avukatından Akın Olgun’a tazminat davası!
Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında!
Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında!
Risk grubu değişti mi?
Risk grubu değişti mi?
Marmara'da hayalet gemi tehlikesi!
Marmara'da hayalet gemi tehlikesi!
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Dünyaca ünlü koydaki kaçak inşaat!
Dünyaca ünlü koydaki kaçak inşaat!
Türkmenlere yapılan vahşet hafızalardan silinmiyor
Türkmenlere yapılan vahşet hafızalardan silinmiyor
Mahrem not defterinde 'kral'lara isyan
Mahrem not defterinde 'kral'lara isyan
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı!
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı!
Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi!
Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi!
Bahçeli'ye hakaret davasında ilginç olay!
Bahçeli'ye hakaret davasında ilginç olay!
Daha Fazla Video Göster