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0){for(t=0;t
29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları İstanbul Ankara ve İzmir’de Kovid-19 haritasında son durum ne? Kısıtlamalar geri mi geliyor? Hangi iller kırmızıya dönecek? İstanbul Ankara ve İzmir’de Kovid-19 haritasında son durum ne? Kısıtlamalar geri mi geliyor? Hangi iller kırmızıya dönecek? Giriş: 29.03.2021 18:26 Güncelleme:29.03.2021 18:34 Türkiye'de maalesef koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Haliyle bu rakamlar bugün açıklanması beklenen, risk haritasının belirlenmesinde büyük oranda etkili olacak. Peki, son rakamlar eşliğinde baktığımızda tablo nasıl değişecek? Kısıtlamalar geri mi geliyor? Hangi iller kırmızıya dönecek? 3 büyük büyük kentte son bir ayda vaka sayıları arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum ne? Risk haritası için gözler bugünkü Kabine Toplantısı’na çevrildi? Detayları A Haber spikeri Tahir İnan aktardı. DİĞER