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İstanbul afetlere nasıl hazırlanacak? AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum açıkladı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 12:35
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, “Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak. Ödemeler 5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle olacak. Başvurular 15 Nisan 2024’te başlayacak. Tespit ve değerlendirme, sözleşme, proje ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından evler 18 aya kadar teslim edilecek. 650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.” dedi.
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