İsrail'in Lübnan saldırılarına Fransa'dan sert tepki: Bu katliamı kınıyoruz

İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve sivil kayıpların hızla arttığı saldırılara dünya kamuoyundan tepkiler yükselirken, Fransa kanadından en sert kınama mesajları geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail'in saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek Lübnan halkının yanında olduklarını vurguladı. Strasbourg'tan ayrıntıları aktaran A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Fransız hükümetinin ateşkes konusundaki ısrarını ve bölgedeki insani drama yönelik dikkat çeken açıklamalarını paylaştı.