14 Eylül 2025, Pazar

İsrail’den Rum Kesimi’ne tehlikeli sevkiyat! Siyonist rejimin bir sonraki hedefi Türkiye mi?

Giriş: 14.09.2025 01:14
Güncelleme:14.09.2025 01:14
İsrail, Orta Doğu’daki saldırılarını sürdürürken bu kez Akdeniz’e yöneldi. Son olarak Katar ve Yemen’e yönelik hava saldırılarıyla gündeme gelen İsrail, bu kez gerçekleştirdiği askeri teslimatla dikkat çekti. Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in Barak MX hava savunma sistemleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Limasol Limanı üzerinden adaya getirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askeri araçların limandan ayrıldığı görülürken, yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler, A Haber ekranlarında da ele alındı. Programa katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, sevkiyata ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Gökçe, bu hamlenin Türkiye’ye yönelik bir stratejik adım olduğuna dikkat çekerken, Ekrem Kızıltaş ise, “Bunu açıkça gösteriyorlar; ‘bakın biz bunu yapıyoruz’ mesajı veriliyor” diyerek sevkiyatın provokatif bir nitelik taşıdığını ifade etti.
