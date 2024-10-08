08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Dr. Ali Semin: Kapasitesi yetmez! Tehlike Suriye’de

İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Dr. Ali Semin: Kapasitesi yetmez! Tehlike Suriye’de

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2024 11:24
Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin, İsrail’in Türkiye’ye saldıracak kapasitesi olmadığını asıl tehlikenin Suriye sahasında olduğunu ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in kapasitesi yetmez
"İsrail'in kapasitesi yetmez"
A Haber ekipleri sıcak bölgede
A Haber ekipleri sıcak bölgede
İsrail ve İran gerilimin perde arkası!
İsrail ve İran gerilimin perde arkası!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
Cinayetin sırrı kayıp 8 günde mi?
Cinayetin sırrı kayıp 8 günde mi?
İsrail’in hedefi havadan denizden abluka
"İsrail’in hedefi havadan denizden abluka"
Devlet Discord’a el attı
Devlet Discord’a el attı
Garipoğlu’nun raporunu ne zaman açıklayacak?
Garipoğlu'nun raporunu ne zaman açıklayacak?
Meclis’te İsrail tehdidi oturumu
Meclis'te "İsrail tehdidi" oturumu
Lübnan’dan tahliyeler! Dıişişleri duyurdu
Lübnan’dan tahliyeler! Dıişişleri duyurdu
Sayfalara sığmayan katliam
Sayfalara sığmayan katliam
81 ilde göçmen operasyonu
81 ilde göçmen operasyonu
Daha Fazla Video Göster