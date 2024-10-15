15 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
İsrail Suriye'ye girdi! İşgal tankları Golan Tepeleri'nden giriş yaptı

İsrail Suriye'ye girdi! İşgal tankları Golan Tepeleri'nden giriş yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2024 01:39
İsrail Lübnan ve Gazze'de korkunç saldırılarını sürdürmeye devam ederken bu kez de Suriye'ye gözünü dikti. Suriye Tv kanalları İsrail'in Golan tepelerinden Suriye'ye girdiğini açıkladı. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler canlı yayında değerlendirdi.
İsrail Suriye’ye girdi!
İsrail Suriye'ye girdi!
Elazığ’da deprem 4,4 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da deprem 4,4 büyüklüğünde deprem!
Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması!
Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması!
Bana göre bir milat
"Bana göre bir milat"
Saldırı altındaki Lübnan’da son durum
Saldırı altındaki Lübnan'da son durum
Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
KUYU-36 operasyonlarında 157 gözaltı
“KUYU-36” operasyonlarında 157 gözaltı
A Haber saldırı altındaki Lübnan’da
A Haber saldırı altındaki Lübnan'da
Thaad füzesinin özellikleri neler?
Thaad füzesinin özellikleri neler?
Narin cinayetinde özel bilgi A Haber’de!
Narin cinayetinde özel bilgi A Haber'de!
Bakan Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı
Bakan Tunç: İnfaz yasası caydırıcı olmalı
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster