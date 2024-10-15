15 Ekim 2024, Salı
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İsrail Suriye'ye girdi! İşgal tankları Golan Tepeleri'nden giriş yaptı
İsrail Lübnan ve Gazze'de korkunç saldırılarını sürdürmeye devam ederken bu kez de Suriye'ye gözünü dikti. Suriye Tv kanalları İsrail'in Golan tepelerinden Suriye'ye girdiğini açıkladı. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler canlı yayında değerlendirdi.