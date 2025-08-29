İsrail kınayan tezkere TBMM’de kabul edildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan tezkere kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de Gazze gündemiyle düzenlenen olağanüstü toplantıda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “İsrail bir terör devleti gibi davranıyor” ifadelerini kullanırken, Suriye konusunda da, “Suriye’nin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz” mesajını verdi. Tezkere, tüm siyasi partilerin oylarıyla TBMM’de onaylandı.

