29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi!
İsrail kınayan tezkere TBMM’de kabul edildi!

İsrail kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 22:43
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan tezkere kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de Gazze gündemiyle düzenlenen olağanüstü toplantıda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “İsrail bir terör devleti gibi davranıyor” ifadelerini kullanırken, Suriye konusunda da, “Suriye’nin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz” mesajını verdi. Tezkere, tüm siyasi partilerin oylarıyla TBMM’de onaylandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail kınayan tezkere TBMM’de kabul edildi!
30 Ağustos ruhu ayaktadır
"30 Ağustos ruhu ayaktadır"
İsrail kınayan tezkere TBMM’de kabul edildi!
İsrail kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi!
Savunma ekosistemi yıldızlar ligine çıkacak
Savunma ekosistemi "yıldızlar ligi"ne çıkacak
DEM Parti: Süreç kapsamlı olarak değerlendirildi
DEM Parti: "Süreç kapsamlı olarak değerlendirildi"
TBMM’den Gazze için ortak bildiri!
TBMM'den Gazze için ortak bildiri!
Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek!
Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı!
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak?
30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı olacak?
Başkan Erdoğan ile Putin haftaya Çin’de görüşecek
Başkan Erdoğan ile Putin haftaya Çin'de görüşecek
CHP’nin asılsız iddialarına kanunlu yanıt!
CHP'nin asılsız iddialarına kanunlu yanıt!
Afetin izlerini siliyoruz
"Afetin izlerini siliyoruz"
Daha Fazla Video Göster