28 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail Gazze’ye tanklarla girdi Hamas karşılık verdi! Gelişmeleri uzman isimler A Haber’de yorumladı
Havadan milyonlarca sivilin yaşadığı Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail dün gece saatlerinde tanklarla Gazze şeridinden içeri girdi ve sınırlı bir kara harekatı gerçekleştirdi. İsrail tankları siviller tarafından boşaltılan binalarda Hamas hedefleri ararken yine sivil hedefleri vurdu ve geri çıktı. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.