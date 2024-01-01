01 Ocak 2024, Pazartesi
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İsrail Gazze'ye deniz koridoru mu açıyor? İsrail neden Gazze'ye deniz koridorunda ısrarcı?
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze şeridine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden açılacak deniz koridoru vasıtasıyla yardım gönderilmesine hazır olduklarını belirtti. İsrail neden Gazze'ye deniz koridorunda ısrarcı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan aktardı.