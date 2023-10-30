30 Ekim 2023, Pazartesi
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İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor! Gazzeli baba: Çocuk yaşlı fark etmiyor, herkes bombalanıyor
Gazzeli bir baba kucağında 2 yaşındaki kızının cenazesinde İsrail çocuk yaşlı fark etmeden bombalıyor diyor ve kaçacak yerlerinin olmadığını söylüyor. Acılı baba, “enbiya bölgesindeyim. Çocuk yaşlı fark etmiyor. Hepimiz bombalanıyoruz. Güvenli evimizde bombalandık. Göç ettiğimiz evde vurulduk. Hamdolsun. Yaralımız var, iyi olanımız var. Ama bu gördüğünüz kızım 2 yıl 3 aylıktı. Rabbim onun şehadetini nasip etti. Hamdolsun.” dedi.