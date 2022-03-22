İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru başladı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kaç kişi olacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı için 15 Mart'ta başlayan başvurular 21 Mart'ta sona erdi. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman?