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İskenderun Limanı'ndaki yangına 3 koldan müdahale

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Giriş: 08.02.2023 12:45
Son dakika haberi… Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın sürüyor. Limandaki yangına karadan, denizden ve havadan müdahale ediliyor.
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