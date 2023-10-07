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Işık sanata dönüştü! Tarihe ışık tutuldu

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Giriş: 07.10.2023 08:57
Almanya'nın başkenti Berlin'de ışık festivali düzenleniyor. 15 Ekim’e kadar sürecek festivalde tarihi yapılar farklı bir görünüme kavuştu. Bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı.
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