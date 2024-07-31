31 Temmuz 2024, Çarşamba
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İran istihbaratı sınıfta mı kaldı? İran suikastı neden engelleyemedi?
Hamas’ın lideri İsmail Haniye 02.00 sularında İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen suikastta şehit oldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre kala düzenlenen suikast beraberinde birçok soruyu getirdi. Koordinatlar tam olarak İsrail’in elindeydi. Peki İran istihbaratı sınıfta mı kaldı? İran suikastı neden engelleyemedi? Gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Fuat Fatih Tunçer değerlendirdi.