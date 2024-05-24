İran dışişleri bakanı bu odada kalacaktı! 5 günlük yas boyunca Abdullahiyan'ın kalacağı oda kapatıldı | A Haber ekibi o odayı görüntüledi...

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybedenlerden biri de Dışişleri Bakanı Abbullahiyan. Onunla ilgili bir detay da ortaya çıktı. Abdullahiyan'ın Tebriz’de otel odası ayırttığı ve dönebilse orada kalacağı ortaya çıktı. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Mustafa Kadir Mercan o otelin sahibiyle görüştü. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN