05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanlığı ve Instagram yetkilileri arasında kritik toplantı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "site bilgileri sorgu sayfasında" Instagram'a erişim engeli kararı alındığı duyurdu. Yaklaşık 3-4 gündür Türkiye'de Instagram'a erişim sağlanamazken, kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı bürokratları ve Instagram yetkilileri bir araya geldi. Bakan Uraloğlu toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Toplantıda olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.