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İncirlik Üssü'nden yardım koridoru! Dünyadan Türkiye'ye afet desteği

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 14:01
Birçok ülkeden afet bölgesine yardım yağıyor. Peki diğer ülkelerden gelen yardımlar bölgeye nasıl ulaştırılıyor? Ayrıntıları Adana'da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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