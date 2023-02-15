İncirlik Üssü'nden yardım koridoru! Dünyadan Türkiye'ye afet desteği

Birçok ülkeden afet bölgesine yardım yağıyor. Peki diğer ülkelerden gelen yardımlar bölgeye nasıl ulaştırılıyor? Ayrıntıları Adana'da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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