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İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli!

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 23:01
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla sosyal medya platformu X’teki hesabından paylaşımlarına devam ediyordu. Son yaptığı sokak çağrısının ardından mahkeme erişim engeli kararı aldı. Kararın gerekçesi, paylaşımları İmamoğlu’nun kendisinin yapmıyor olması ve kamu düzenine zarar verdiği iddiası oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kararı “dijital darbe” olarak niteledi. Gün içinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultay süreciyle ilgili “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli!
İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli!
İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli!
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