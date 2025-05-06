06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İmamoğlu'nun diploma kaydı artık yok!
İmamoğlu’nun diploma kaydı artık yok!

İmamoğlu'nun diploma kaydı artık yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 20:43
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. İstanbul’daki cenaze töreninde uğradığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, doğrudan kimseyi sorumlu tutmadığını vurguladı. “Bu atmosferden çıkmak için samimi adımlar atılması gerekiyor” ifadesini kullanan CHP lideri, siyasi iklimin yumuşatılması çağrısında bulundu. Özel’in grup toplantısının yapıldığı salonda ve bina çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Partililer ve izleyiciler, salona kontrollü şekilde alındı. Toplantıda hem içeride hem de dışarıda gözle görülür bir güvenlik zinciri oluşturuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’nun diploma kaydı artık yok!
FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe: 208 gözaltı!
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 208 gözaltı!
İmamoğlu’nun diploma kaydı artık yok!
İmamoğlu'nun diploma kaydı artık yok!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Dünya basını: Trump Erdoğan ile çalışma niyetinde!
Dünya basını: Trump Erdoğan ile çalışma niyetinde!
Özel: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!
Özel: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!
12 yaşındaki öğrenciden gönülleri fetheden ezan
12 yaşındaki öğrenciden gönülleri fetheden ezan
Ben Kıbrıslı Rumum çıkışı ada gündemini sarstı!
“Ben Kıbrıslı Rumum” çıkışı ada gündemini sarstı!
9 Ocak’tan sonra ilk yüz yüze görüşme!
9 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşme!
Özel’e saldıran zanlı savcılık ifadesinde ne dedi?
Özel'e saldıran zanlı savcılık ifadesinde ne dedi?
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor!
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor!
Daha Fazla Video Göster