İmamoğlu’nun diploma kaydı artık yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. İstanbul’daki cenaze töreninde uğradığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, doğrudan kimseyi sorumlu tutmadığını vurguladı. “Bu atmosferden çıkmak için samimi adımlar atılması gerekiyor” ifadesini kullanan CHP lideri, siyasi iklimin yumuşatılması çağrısında bulundu. Özel’in grup toplantısının yapıldığı salonda ve bina çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Partililer ve izleyiciler, salona kontrollü şekilde alındı. Toplantıda hem içeride hem de dışarıda gözle görülür bir güvenlik zinciri oluşturuldu.

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